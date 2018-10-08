Смарагдове небо: унікальні кадри полярного сяйва в Лапландії (фоторепортаж)

Яскраве зелене і смарагдове небо зняли на околицях міста Рованіємі в Лапландії.

У мережі з'явилися дивовижні знімки північного сяйва Аврора Бореаліс в Лапландії, Фінляндія.

Яскраве зелене небо зняли на околицях міста Рованіємі. Назва походить від імен римської богині ранкової зорі Аврори і грецького бога вітру Борея.

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