Смарагдове небо: унікальні кадри полярного сяйва в Лапландії (фоторепортаж)
15:17, 08 жовтня 2018Світ
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Яскраве зелене і смарагдове небо зняли на околицях міста Рованіємі в Лапландії.
У мережі з'явилися дивовижні знімки північного сяйва Аврора Бореаліс в Лапландії, Фінляндія.
Яскраве зелене небо зняли на околицях міста Рованіємі. Назва походить від імен римської богині ранкової зорі Аврори і грецького бога вітру Борея.
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Унікальне природне явище виникає завдяки Сонцю, яке «бомбардує» нашу атмосферу протонами і електронами, а ті, у свою чергу, підхоплюються магнітним полем Землі і стикаються з молекулами повітря, змушуючи його світитися.
Раніше земляни спостерігали пік самого масштабного зорепаду року - метеорного потоку Персеїд.
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