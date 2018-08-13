Жителі Землі спостерігали наймасштабніший зорепад року (фоторепортаж)

Найбільш видовищний зорепад стартував 11 серпня о 22:00.

У ніч проти понеділка, 13 серпня, земляни могли спостерігати пік наймасштабнішого зорепаду року - метеорного потоку Персеїд.

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Фото цього явища із різних куточків земної кулі опублікувало агентство Reuters. Щільність потоку становила 60-70 метеорів на годину, можна було побачити слабкі смуги і яскраві вогненні кулі кожну хвилину.

Варто зазначити, що такий зорепад утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають в земній атмосфері, утворюючи "зоряний дощ". Його інтенсивність поступово зростає, досягає піку, а потім падає.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня 2018 року з 11:02 по 14:30 відбулося одне з найбільш доленосних і впливових сонячних затемнень 2018 року, останнє цьогоріч. Його могли спостерігати жителі Монголії, Казахстану і північного сходу Китаю, а також Скандинавії, Гренландії і в північній частині Канади. Пік затемнення припав на 12:46.