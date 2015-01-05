Вантажівки з чергового "гумконвою" РФ планують прибути на Донбас 8 січня

Всі машини 11-го гуманітарного конвою прибули до Ростовської області, де колона буде сформована остаточно. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ГУ МНС по Ростовській області.

"Всі вантажівки прибули з Ногінського рятувального центру до села Ковалівка на місцевий рятувальний центр Донський. Поки вони порожні, завтра будуть завантажуватися, продовжиться формування колони", - сказав співрозмовник агентства.

У склад колони увійдуть понад 120 автомобілів, які нібито доставлять близько 1,4 тис. тонн гуманітарної допомоги, в тому числі продукти харчування та предмети першої необхідності. За планом, 8 січня, через пункти пропуску "Матвєєв-Курган" і "Донецьк" вони мають прибути в Донецьк і Луганськ.

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За словами представника МНС, 8 січня очікується погіршення погодних умов, але на рух колони це не вплине.

"Техніка знаходиться у стані готовності і не підведе. Особовий склад також підготовлений до роботи в несприятливих погодних умовах", - сказали в МНС.

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Як повідомляв УНІАН, Росія надіслала на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу вже 10 так званих «гуманітарних конвоїв», останній - 21 грудня.

У РНБО України заявляли, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.