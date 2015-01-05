Легендарному Міядзакі виповнилося 74 роки

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Народився майбутній прославлений режисер у великій родині з чотирьох братів і був другою дитиною. Батько був директором великого виробництва з виготовлення деталей до літаків А6М Zero, після нього директорську посаду зайняв старший брат. Мати хворіла на туберкульоз хребта, сім'я часто міняла міста. За словами Хаяо Міядзакі саме в цей період він твердо вирішив стати аніматором.

Хаяо не закінчував спеціалізованої установи, щоб стати аніматором, навіть навпаки закінчив факультет політики і економіки, і потім поступив на роботу художником-фазувальником в Toei Animation. У нього двоє синів, один проти його волі знімає фільм "Сказання Земногір'я", другий різьб'яр по дереву, одна з його робіт була задіяна в повнометражному аніме фільмі "Шепіт Серця".

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Найвідоміші роботи майстра: "Навсікая з Долини Вітрів", "Небесний замок Лапута", "Мій сусід Тоторо", "Відьмина служба доставки", "Порко Россо", "Принцеса Мононоке", "Віднесені примарами", "Мандрівний замок", "Рибка Поньо на кручі "," Вітер дужчає ".

У вересні 2013 року, під час роботи 70-го Венеціанського кінофестивалю, Міядзакі заявив про завершення своєї кар'єри. Байопік "Вітер дужчає", згідно з його словами, його остання режисерська робота.

У листопаді 2014 Хаяо Міядзакі був удостоєний почесної Премії "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі.