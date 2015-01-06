У Литві позначили "колорадськими" наклейками товари з реклами російського ТБ

У магазинах литовського міста Каунас з'явилися товари з наклейками "Не купуй кремлівську пропаганду", які розклеює група ентузіастів. Про це пише delfi.

У соціальній мережі Facebook з'явилася група, що закликає не купувати товари, які рекламують на російському телебаченні.

За словами ініціаторів акції, купуючи товари, реклама яких проводиться на російських ЗМІ, жителі Литви сприяють процвітанню "кремлівської пропаганди", оскільки гроші від рекламних кампаній отримують російські телеканали.

Читайте такожІмпортні мита на російські товари введуть одразу після прийняття закону - Луценко"Сьогодні, 3 січня, ініціативна група "Не купуємо кремлівську пропаганду" розпочала свою роботу. Продукцію, яку рекламують російські канали, позначили колорадскими наклейками, щоб показати людям, що ці товари підтримує агресивна кремлівська пропаганда! Ми сподіваємося, що ці дії допоможуть підприємцям зрозуміти, що чесним литовським громадянам не личить підтримувати російську пропаганду, і вони відмовляться від реклами на російських каналах", - сказано в соціальній мережі.