В Японії через потужний снігопад скасовано десятки авіарейсів

Про це повідомляють РИА Новости. За даними телеканалу NHK, всі 56 рейсів, що зв'язують найбільший аеропорт на острові Хоккайдо Тітосе з іншими містами, скасовані. Напередодні тут були скасовані 198 рейсів.

Близько 1,5 тисячі пасажирів були змушені провести ніч в будівлі аеропорту в очікуванні відновлення авіасполучення в регіоні.

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За даними Головного метеорологічного агентства, несприятливі погодні умови на півночі Японії можуть зберегтися і в п'ятницю. До ранку 9 січня у ряді міст може випасти до 50 сантиметрів снігу.