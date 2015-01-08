В Японії через потужний снігопад скасовано десятки авіарейсів
07:34, 08 січня 2015Світ
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Провідні японські авіакомпанії другий день поспіль скасовують внутрішні рейси на півночі країни у зв'язку з потужним циклоном, що приніс у регіон ураганний вітер і снігопад.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости. За даними телеканалу NHK, всі 56 рейсів, що зв'язують найбільший аеропорт на острові Хоккайдо Тітосе з іншими містами, скасовані. Напередодні тут були скасовані 198 рейсів.
Близько 1,5 тисячі пасажирів були змушені провести ніч в будівлі аеропорту в очікуванні відновлення авіасполучення в регіоні.
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За даними Головного метеорологічного агентства, несприятливі погодні умови на півночі Японії можуть зберегтися і в п'ятницю. До ранку 9 січня у ряді міст може випасти до 50 сантиметрів снігу.
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