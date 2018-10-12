На охорону Трампа під час його візиту Британія витратила більше, ніж на королівське весілля (відео)

Витрати на безпеку під час візиту президента США Дональда Трампа у Великобританії більш ніж в чотири рази перевищили витрати на весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

За офіційною інформацією, поліцейська операція під час триденного президентського візиту коштувала Британії майже 18 мільйонів доларів.

Трамп під час візиту зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і з королевою Єлизаветою II в Віндзорському замку, перш ніж відправитися у свій гольф-курорт до Шотландії.

Масові протести проти президента США додали витрат.