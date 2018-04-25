"Репортеры без кордонів": Україна піднялася в рейтингу свободи преси

Рейтинг "Репортерів без кордонів" складається на основі кількох показників, у тому числі різноманітності ЗМІ в країні, їх незалежності, умов роботи журналістів, самоцензури і правового захисту.

Україна піднялася на одну позицію в рейтингу свободи преси у світі за станом на 2018 рік і зайняла 101-е місце з 180.

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Про це повідомляється на сайті міжнародної організації "Репортери без кордонів". У п'ятірку лідерів увійшли Норвегія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія і Швейцарія. Росія, як і минулого року, займає 148-е місце.

Найбільше в рейтингу за рік впала Мальта – на 18 позицій (з 47-го на 65-е місце). Це пов'язане з вбивством 16 жовтня 2017 року журналістки Дафни Каруани Галичіни.

"В жодному іншому регіоні світу ситуація зі свободою преси минулого року не погіршилася так сильно, як в Європі. Журналісти там все частіше піддаються ворожому цькуванню з боку органів влади або політичних лідерів", – зазначили укладачі рейтингу.

Рейтинг "Репортерів без кордонів" складається на основі кількох показників, у тому числі різноманітності ЗМІ в країні, незалежності, умов роботи журналістів, самоцензури і правового захисту.

В рейтингу на 2017 рік Україна піднялася на п'ять позицій і посідала 102-е місце.