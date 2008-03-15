Вибухи на військовій базі в Албанії: 4 людей загинули, 155 - поранені

Вибухи на військовій базі в околицях столиці Албанії Тірани забрали життя щонайменше 4 осіб, ще 155 дістали поранення, передає агентство Ассошіейтед Прес.

Як повідомив представник офісу прем`єр-міністра країни, серед потерпілих багато дітей.

Раніше секретар прем`єра Джуела МЕСАНІ повідомляла, що вибухи, ймовірно, забрали десятки життів.

Прем`єр Албанії Салі БЕРІША повідомив, що перший вибух, швидше за все, прогримів під час робіт з боєприпасами. Всього на складі боєприпасів працювали 63 осіб в трьох командах, включаючи кілька військовослужбовців США.

Для евакуації жителів з околиць військової бази були направлені вертольоти. Евакуація ускладнюється тим, що довколишнє шосе заблоковане біженцями і покинутими автомобілями. Поранених доставляють до лікарень - люди постраждали від опіків, контузій, переломів, а також дрібних травм.

"Приголомшені люди пішки покидають місце події по шосе. Автомобілі з вибитим склом також покинуті на дорозі", - повідомив оператор агентства з місця події. Вибух був такої сили, що він був чутний в столиці, яка розташована приблизно за 20 кілометрів від бази.

За попередньою версією, причиною вибуху стало порушення техніки безпеки під час утилізації застарілих боєприпасів. Також не виключається версія самовибуху старих вибухових речовин.