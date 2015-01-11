У Бельгії евакуювали редакцію газети через погрози

Близько 14.30 за місцевим часом в редакцію зателефонували зі словами: "У вашій редакції скоро вибухне. Ви не сприймаєте нас всерйоз", передає Європейська правда із посиланням на повідомлення видання.

Як зазначає видання, погрози були пов’язані із висвітленням газетою терактів щодо французького сатиричного журналу Charlie Hebdo. Редакцію звинуватили у тому, що її матеріали "підживлюють крайніх правих".

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Після цього повідомлення редакцію негайно евакуювали із приміщення. Після цього для обшуку в будівлю прибула поліція. Керівництво газети через це перервало свою участь у марші проти ненависті у центрі Брюсселя, на який зібралося більше 10 тис. осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що голови європейських МВС закликають посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС та в інтернеті.