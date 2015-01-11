Близько 15 тисяч людей беруть участь у марші проти тероризму у Брюсселі

Хода проводиться в пам'ять про жертви терактів, скоєних цього тижня у Франції, передає ТАСС.

Протягом трьох днів там від рук бойовиків-ісламістів, які діяли за завданням терористичних угруповань, загинули 17 парижан. Терористів вбили під час спецоперації, але три дні, які вразили Францію, залишили глибокий слід у суспільній свідомості більшості європейців.

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Марш проти тероризму у Брюсселі, у якому беруть участь не лише пересічні громадяни, але й представники всіх політичних партій, відбувається під гаслами "Я - Шарлі", "Разом проти ненависті", "Зупинити релігійне мракобісся", "За іслам, проти джихадизму". У центрі бельгійської столиці був вивішений величезний банер із написом "Брюссель - це Шарлі" французькою, фламандською та англійською мовами.

Раніше УНІАН повідомляв, що сотні тисяч людей вийшли на Марш єдності проти тероризму в Парижі.