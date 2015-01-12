Пан Гі Мун попередив про неприпустимість репресій проти мусульман

На його думку, подібні дії можуть призвести до зростання насильства.

У поширеній канцелярією генсека заяві підкреслюється, що за останній тиждень в світі відбувся ряд нападів, причиною яких послужила ненависть на ґрунті релігії, передає ТАСС.

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"Після подій цього тижня в Парижі він (Пан Гі Мун) особливо попереджає про неприпустимість репресій проти мусульман. Подібні безпідставні забобони будуть лише грати на руку терористам, а також розкручувати спіраль насильства", - йдеться в документі.

Адміністративний глава ООН закликав міжнародне співтовариство "нарощувати зусилля щодо заохочення терпимості і порозуміння", одночасно з цим наполігши на тому, щоб країни з подвоєною енергією взялися за боротьбу з тероризмом у всіх його проявах". "Генеральний секретар підтверджує своє засудження тероризму. Жодна мета чи невдоволення не можуть виправдати подібні дії", - наголошується в заяві.

Пан Гі Мун привітав проведення в неділю в Парижі маршу проти тероризму, а також в пам'ять про жертви нападу на редакцію сатиричного журналу "Шарлі ебдо" (Charlie Hebdo) і кошерний супермаркет у французькій столиці. ООН на марші представляв спеціальний посланник з Сирії Стеффан де Містура.