Соціалісти забирають у правих усі найбільші міста

У Франції відкрилися виборчі дільниці для голосування в другому турі муніципальних і кантональних виборів, повідомляє ІТАР-ТАСС. Французи оберуть членів муніципальних рад 36782 міст і сіл, які на своєму першому засіданні визначать мера. Одночасно проводяться кантональні вибори, під час яких буде обрано членів Генеральних рад департаментів. У депутати місцевої ради департамента О-де-Сен балотується син президента 21-річний Жан Саркозі.

Загалом у континентальній Франції належить обрати близько третини членів муніципальних рад у містах і селах з населенням понад 3,5 тисячі жителів, а також 1015 членів Генеральних рад департаментів. У цьому турі визначиться характер політичної влади в 125 містах з населенням більш як 30 тисяч жителів.

9 березня у першому турі соціалісти та інші ліві сили здобули близько 47 відсотка голосів, натомість як правляча партія президента Николя Саркозі "Союз за народний рух" (UMP) та інші праві - трохи більше 45 відсотків.

Під контролем лівих залишилися муніципалітети двох найбільших міст Франції - Парижа та Ліона. Вони також відвоювали Нант і Руан і, на додачу, можуть забезпечити собі більшість у Марселі, Страсбурзі, Ліллі та Тулузі.

Утім, праві вважають перевагу соціалістів незначною і сподіваються взяти реванш в другому турі.