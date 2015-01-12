Цивільні об’єкти Франції охоронятимуть 10 тисяч військових
13:11, 12 січня 2015Світ
164 0
Десять тисяч військовослужбовців будуть залучені у Франції до охорони цивільних об'єктів, які можуть зазнати атак екстремістів.
REUTERS
Це рішення було прийнято в Парижі на зустрічі президента Франції Франсуа Олланда з членами кабінету міністрів і керівництвом правоохоронних органів, передає Російська служба Бі-бі-сі.
На нараді обговорювалися заходи безпеки і кроки по боротьбі з ісламським екстремізмом у світлі трагічних подій минулого тижня.
Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що військовослужбовці з вівторка приступлять до охорони найбільш важливих об'єктів.
Читайте такожФранція посилює безпеку єврейських шкіл
Раніше повідомлялося, що в операції будуть залучені майже 8,5 тисячі французьких військових.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter