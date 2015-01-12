Цивільні об’єкти Франції охоронятимуть 10 тисяч військових

Це рішення було прийнято в Парижі на зустрічі президента Франції Франсуа Олланда з членами кабінету міністрів і керівництвом правоохоронних органів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На нараді обговорювалися заходи безпеки і кроки по боротьбі з ісламським екстремізмом у світлі трагічних подій минулого тижня.

Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що військовослужбовці з вівторка приступлять до охорони найбільш важливих об'єктів.

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Раніше повідомлялося, що в операції будуть залучені майже 8,5 тисячі французьких військових.