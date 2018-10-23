Помер один із засновників світового бренду Benetton

Джільберто Бенеттон помер після тривалої хвороби.

В Італії у місті Тревізо у віці 77 років помер один із засновників італійської групи компаній Benetton Group Джільберто Бенеттон.

За даними агентства ANSA, Бенеттон помер після тривалої хвороби.

Підприємець довгий час хворів, і за кілька днів до смерті був госпіталізований в місті Тревізо через пневмонію.

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Місцевий муніципалітет висловив співчуття і зазначив, що компанія Benetton вписала своє ім'я в економічну і культурну історію не тільки Тревізо, але й усієї Італії.

В липні у віці 75 років помер молодший брат Джільберто, Карло Бенеттон.

У 1965 році Джільберто Бенеттон разом зі своїми братами, Карло і Лучано, і сестрою Джуліаною заснував Benetton Group. В компанії він обіймав посаду радника і відповідав за її адміністративну політику. Основна діяльність групи — виробництво одягу під брендами United Colors of Benetton і Sisley.