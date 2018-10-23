EUObserver: ЄС повинен покарати лобістів Януковича й інших автократів

Європі бракує жорстких правил для тих, хто заробляє на життя просуванням інтересів автократів.

США змогли законно покарати політтехнолога Пола Манафорта за те, що він не розкрив деталі своєї лобістської роботи на прокремлівський уряд Віктора Януковича в Україні.

А в Євросоюзі, де він також працював в інтересах того ж режиму за мільйони євро, немає ніякої реакції. Чому ж так? Про це на сторінках EUObserver пише експерт «Альянсу за прозорість лобізму і етичне регулювання» Кетрін Айнгер. Контраст зі США гостро звертає увагу на відсутність юридичної сили і правоохоронного поля в сфері реєстрації лобістів у ЄС.

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На думку автора, зараз у Єврокомісії, Європарламенту і Ради Європи є чудова можливість реформувати систему і принаймні запровадити певні актуальні зміни. Адже справа проти Манафорта не єдина. В серці європейського об’єднання - у Брюсселі - професіонали піару і лобісти працюють на найбільш автократичні режими світу і тих, хто постійно порушує права людини. Такі компанії відмивають імідж своїх клієнтів, поливають брудом дисидентів і політичних опонентів, керують виборчими кампаніями, покривають порушників і добиваються залучення вигідних інвестицій, укладання торговельних угод, виділення допомоги, а також надання політичної підтримки з боку інститутів і країн-учасниць ЄС.

І на сьогодні у Європі мало що відомо про те, хто ці лобісти, скільки їм платять і чого вони добиваються. В той час, як деякі фірми і спеціалісти, які працюють на своїх клієнтів у Брюсселі, добровільно долучаються до Реєстру прозорості ЄС, інші просто ігнорують його. Та й навіть ті, хто зареєструвався, уникають згадок про найбільш суперечливих клієнтів і занижують витрати на лобізм у своїх звітах.

Автор зазначає, що зараз тривають переговори з реформування Реєстру прозорості, які надають чудову можливість змінити ситуацію. І всі три європейські ключові інститути змогли б зробити свій внесок у досягнення результатів. Але поки Єврокомісія формулює свою пропозицію щодо змін, вона провалила завдання зробити обов’язковим реєстрацію для піар-фірм і юристів у Брюсселі, яких наймають інші уряди для просування своїх інтересів у ЄС.

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В 2015 році група Corporate European Observatory у своєму звіті викрила те, як лобістські групи не все повідомляли про свою роботу на колишній режим в Україні. Крім того, в документі було вказано кількість випадків, коли про просування інтересів репресивних режимів просто не вказували у європейському реєстрі. На думку автора, звіт був викрив лише вершину айсберга. І без чітких правил прозорості в ЄС для лобістів іноземних урядів буде дуже складно викрити повну картинку.

Наприклад, станом на жовтень 2018 року у США зареєстровано щонайменше 20 активних лобістських компаній Китаю. А в ЄС немає жодних записів про тих, хто просуває інтереси Пекіна в Брюсселі. Через слабкість реєстру прозорості союзу лише завдяки розслідуванню в США стало відомо, що Пол Манафорт платив мільйони колишнім політикам по всій Європі за лобізм на користь режиму Януковича. Адже у обвинуваченнях ФБР вказано, що Манафорт «таємно створив групу з колишніх помітних європейських політиків для підтримки лояльності до України». Серед них, зокрема, були колишній прем’єр-міністр Італії Романо Проді, екс-канцлер Австрії Альфред Гусенбауер і колишній президент Польщі Александр Квасьнєвський.