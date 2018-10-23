EUObserver: ЄС повинен покарати лобістів Януковича й інших автократів
США змогли законно покарати політтехнолога Пола Манафорта за те, що він не розкрив деталі своєї лобістської роботи на прокремлівський уряд Віктора Януковича в Україні.
А в Євросоюзі, де він також працював в інтересах того ж режиму за мільйони євро, немає ніякої реакції. Чому ж так? Про це на сторінках EUObserver пише експерт «Альянсу за прозорість лобізму і етичне регулювання» Кетрін Айнгер. Контраст зі США гостро звертає увагу на відсутність юридичної сили і правоохоронного поля в сфері реєстрації лобістів у ЄС.
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На думку автора, зараз у Єврокомісії, Європарламенту і Ради Європи є чудова можливість реформувати систему і принаймні запровадити певні актуальні зміни. Адже справа проти Манафорта не єдина. В серці європейського об’єднання - у Брюсселі - професіонали піару і лобісти працюють на найбільш автократичні режими світу і тих, хто постійно порушує права людини. Такі компанії відмивають імідж своїх клієнтів, поливають брудом дисидентів і політичних опонентів, керують виборчими кампаніями, покривають порушників і добиваються залучення вигідних інвестицій, укладання торговельних угод, виділення допомоги, а також надання політичної підтримки з боку інститутів і країн-учасниць ЄС.
І на сьогодні у Європі мало що відомо про те, хто ці лобісти, скільки їм платять і чого вони добиваються. В той час, як деякі фірми і спеціалісти, які працюють на своїх клієнтів у Брюсселі, добровільно долучаються до Реєстру прозорості ЄС, інші просто ігнорують його. Та й навіть ті, хто зареєструвався, уникають згадок про найбільш суперечливих клієнтів і занижують витрати на лобізм у своїх звітах.
Автор зазначає, що зараз тривають переговори з реформування Реєстру прозорості, які надають чудову можливість змінити ситуацію. І всі три європейські ключові інститути змогли б зробити свій внесок у досягнення результатів. Але поки Єврокомісія формулює свою пропозицію щодо змін, вона провалила завдання зробити обов’язковим реєстрацію для піар-фірм і юристів у Брюсселі, яких наймають інші уряди для просування своїх інтересів у ЄС.
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В 2015 році група Corporate European Observatory у своєму звіті викрила те, як лобістські групи не все повідомляли про свою роботу на колишній режим в Україні. Крім того, в документі було вказано кількість випадків, коли про просування інтересів репресивних режимів просто не вказували у європейському реєстрі. На думку автора, звіт був викрив лише вершину айсберга. І без чітких правил прозорості в ЄС для лобістів іноземних урядів буде дуже складно викрити повну картинку.
Наприклад, станом на жовтень 2018 року у США зареєстровано щонайменше 20 активних лобістських компаній Китаю. А в ЄС немає жодних записів про тих, хто просуває інтереси Пекіна в Брюсселі. Через слабкість реєстру прозорості союзу лише завдяки розслідуванню в США стало відомо, що Пол Манафорт платив мільйони колишнім політикам по всій Європі за лобізм на користь режиму Януковича. Адже у обвинуваченнях ФБР вказано, що Манафорт «таємно створив групу з колишніх помітних європейських політиків для підтримки лояльності до України». Серед них, зокрема, були колишній прем’єр-міністр Італії Романо Проді, екс-канцлер Австрії Альфред Гусенбауер і колишній президент Польщі Александр Квасьнєвський.