Росія в цьому році створить повітряно-космічні сили
13:02, 13 січня 2015Світ
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У цьому році в Росії будуть створені повітряно-космічні сили.
Росія створює повітряно-космічні сили УНІАН
Про це повідомив начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, передає Бі-бі-сі.
За його словами, новий вид збройних сил буде утворений шляхом злиття військово-повітряних сил і військ повітряно-космічної оборони.
Раніше повідомлялося, що новий вид збройних сил буде створено в 2016 році.
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