Росія в цьому році створить повітряно-космічні сили

Про це повідомив начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, передає Бі-бі-сі.

За його словами, новий вид збройних сил буде утворений шляхом злиття військово-повітряних сил і військ повітряно-космічної оборони.

Раніше повідомлялося, що новий вид збройних сил буде створено в 2016 році.