Росія в цьому році створить повітряно-космічні сили

13:02, 13 січня 2015
Світ
276 0

У цьому році в Росії будуть створені повітряно-космічні сили.

УНИАН

Про це повідомив начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, передає Бі-бі-сі.

За його словами, новий вид збройних сил буде утворений шляхом злиття військово-повітряних сил і військ повітряно-космічної оборони.

Раніше повідомлялося, що новий вид збройних сил буде створено в 2016 році.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter