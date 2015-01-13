Роскомнагляд заблокував доступ до сайту Навального

Роскомнаглядобмежив доступ до всього сайту Олексія Навального на вимогу Генпрокуратури РФ. Про це повідомив у Twitter сам опозиціонер і підтвердив представник Роскомнагляду, передає ТАСС.

"Так, це так", - сказали кор. ТАСС в прес-службі відомства. Раніше Роскомнаглядом блокувалися лише окремі сторінки сайту navalny.com, що містять висловлювання, визнані протизаконними.

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У березні 2014 року Роскомнагляд на вимогу Генеральної прокуратури обмежив доступ до блогу Навального в "Живому Журналі", оскільки його ведення порушувало умови домашнього арешту опозиціонера.