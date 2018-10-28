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Власник «Лестер Сіті» знаходився на вертольоті в момент аварії - BBC

10:24, 28 жовтня 2018
Світ
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За інформацією ЗМІ, власник "Лестер Сіті" перебував на борту вертольота, який розбився напередодні / фото twitter.com/AndyBeech43

Власник британського футбольного клубу «Лестер Сіті» Вішай Шрівадданапрабха перебував на борту свого вертольота, який розбився біля стадіону 27 жовтня.

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Про це повідомляє BBC, посилаючись на джерела, близькі до сім'ї бізнесмена. Наразі невідомо, скільки ще людей знаходилися на борту вертольота.

Нагадаємо, в суботу ввечері в Лестері розбився вертоліт власника місцевого футбольного клубу "Лестер Сіті", тайського бізнесмена Вишая Шрівадданапрабхи. інцидент стався неподалік від стадіону команди після матчу з "Вест Хем Юнайтед".

Вертоліт злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість, після чого розбився на автомобільній парковці і загорівся.

За непідтвердженими даними, причиною аварії міг стати несправний пропелер. Судячи з фотографій і відео, які розміщують в соцмережах очевидці, після зіткнення з землею вертоліт загорівся.

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Теги: #вертоліт#аварія#Велика Британія