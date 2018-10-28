На американську авіабазу в Німеччині доставлено найбільшу в ХХІ столітті партію боєприпасів і спорядження (фото)

Отримане спорядження використовуватиметься, зокрема, для «підтримки натовської Європейської ініціативи стримування».

На американську авіабазу в Німеччині "Рамштайн" доставлена найбільша партія боєприпасів і спорядження в ХХІ столітті.

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Про це передає Deutsche Welle з посиланням на сайт військово-повітряних сил США.

Відзначається, що за жовтень на базу було доставлено загалом близько 100 контейнерів з різним військовим спорядженням.

«Це найбільша поставка такого роду з часів операції Allied Force у 1999 році (йдеться про бомбардування Югославії авіацією НАТО - УНІАН)», - йдеться в прес-релізі.

Отримане спорядження використовуватиметься, зокрема, для «підтримки натовської Європейської ініціативи стримування». Цю програму США з посилення присутності в Європі для забезпечення безпеки в регіоні було запущено влітку 2014 року в відповідь на анексію Росією Криму та бойові дії на сході України.