У Росії силовики розігнали неузгоджену акцію на підтримку політв’язнів, десятки затриманих (фото, відео)

Акція відбулася в Санкт-Петербурзі, Москві, Ростові-на-Дону та інших російських містах.

На неузгодженій акції на підтримку фігурантів справи «Мережі» і «Нової величі» 28 жовтня в Санкт-Петербурзі почалися затримання. Під час акції «За наших і ваших дітей» було затримано більше 40 осіб.

Також були затримані журналісти, але пізніше стало відомо, що їх відпустили, пише Дождь.

За словами кореспондента «Закс.ру», поліцейські затримували «всіх підряд», хто більш або менш схожий на можливих учасників акції.

Один з перших затримали учасника одиночного пікету Дмитра Скурихіна, у якого був плакат «Захистимо дітей від ФСБешних чортів». Затримано також Сергія Акімова, Надію Калямину, Степана Ганатова, Олену Шендеру, Діану Саліхову і Павла Мишакова.

Раніше влада Петербурга не погодила мітинг в підтримку фігурантів справ «Нової величі» і «Мережі». Організатори планували провести акцію на Марсовому полі.

В результаті вони вирішили провести народні збори в центрі Петербурга на вулиці Малій Садовій. Перед цим вони проводили поодинокі пікети.

У Пітері дуже багато затриманих. В автозаку виявився журналіст «Росбалта». Відео: «МБХ медіа» pic.twitter.com/hhfbrm0d1w — МБХ Медіа (@MBKhMedia) October 28, 2018

Акція в підтримку фігурантів цих справ проходить також в Москві. Мерія столиці відмовилася погодити її.

Біля будівлі ФСБ на Луб'янці в Москві зібралися близько 200-300 осіб, повідомив News.ru учасник заходу, член руху «14 відсотків» Олег Єланчик. Він зазначив, що на акції, яка не була узгоджена з владою столиці, присутні батьки «кримінальників»: це Галина Полєтаєва (мама Дмитра Полєтаєва з «Нової Величі»), Юлія Павликова мама Ганни Павликової з «Нової Величі»), а також Дмитро і Світлана Пчелинцеві (батьки Діми Pčelinceva з «Мережі»).

Також туди прийшли правозахисники Лев Пономарьов та Валерій Борщов, політичний діяч Олександр Риклін і письменник Лев Рубінштейн.

«Люди стоять спокійно, спілкуються з журналістами. Плакатів ні в кого немає, тільки у Пономарьова — листок з фотографіями фігурантів „Мережі“ і „Нової величі“. Тут знаходяться співробітники поліції, просять звільнити частину вулиці для перехожих», — розповів Олег Єланчик.

За його словами, захід проходить без затримань.

Пізніше стало відомо, що у Москві на Тверській вулиці поліція затримала кількох учасників акції. «ОВС-Інфо» повідомляє, що співробітники поліції затримали кількох людей і посадили їх в поліцейський автобус. Znak.com також передає, що поліцейські «затягують в автозак» підлітків, які намагалися сховатися в арці одного з будинків на Тверській. За оцінкою кореспондента Дождя, затримано близько десяти чоловік.

Пікети на підтримку політв'язнів пройшли також в Новосибірську, Ростові-на-Дону. В них взяла участь мати одного з фігурантів справи «Мережі» Армана Сагинбаєва — Олена Стригіна.

Раніше повідомлялося, що правозахисники написали відкритий лист президенту Володимиру Путіну у зв'язку зі справами «Нової величі» і «Мережі». Більше двохсот тисяч чоловік підписали петицію з вимогою припинити кримінальне переслідування.

У справі «Мережі» проходять 11 осіб, більшість з них — антифашисти й анархісти. За версією слідства, вони перебували у «терористичному співтоваристві «Мережа»» і планували вибухи під час президентських виборів і чемпіонату світу з футболу. У справі «Нової величі» десять фігурантів. Захист обвинувачених стверджує, що організацію створили співробітники спецслужб, що упровадилися в групу молодих людей.