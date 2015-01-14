Італійський президент подав у відставку
11:58, 14 січня 2015Світ
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Президент Італії Джорджо Наполітано сьогодні подав у відставку.
REUTERS
Про неминучість своєї очікуваної відставки Наполітано заявив ще 18 грудня в ході традиційного обміну різдвяними привітаннями з представниками дипломатичного корпусу, повідомляє ТАСС.
Дострокова відставка була умовою його переобрання в квітні 2013 року - вперше в історії республіки.
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