Італійський президент подав у відставку

Про неминучість своєї очікуваної відставки Наполітано заявив ще 18 грудня в ході традиційного обміну різдвяними привітаннями з представниками дипломатичного корпусу, повідомляє ТАСС.

Дострокова відставка була умовою його переобрання в квітні 2013 року - вперше в історії республіки.

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