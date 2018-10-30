США залучать 5 тисяч військових для стримування "караванів мігрантів"

Голова Північного командування США Терренс О'Шогнессі заявив, що деякі солдати будуть озброєні.

У США заявили, що залучать 5 200 військовослужбовців у якості реагування на загрозу масового проникнення в країну незаконних мігрантів, які прямують через Мексику до кордону США.

Голова Північного командування США генерал Терренс О'Шогнессі заявив, що 800 військовослужбовців США вже відправили на кордон між Мексикою і Техасом, а інші були направлені до кордонів у Каліфорнії та Арізоні, повідомляє УП з посиланням на Reuters.

"Президент дав зрозуміти, що безпека кордонів - це національна безпека", - підкреслив генерал.

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О'Шогнессі заявив, що деякі солдати будуть озброєні.

Водночас у США підкреслили, що війська не будуть виконувати поліцейських функцій, натомість забезпечуватимуть підтримку прикордонних підрозділів - зокрема, у будівництві барикад та відеоспостереження за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що залучає військових для того, щоб зупинити незаконні перетини кордонів Америки.

Заява прозвучала на тлі повідомлень про рух до США через територію Мексики кількатисячної колони мігрантів із латиноамериканських країн, які тікають від економічної скрути.