ФСБ затримала прикордонника за продаж даних про поїздки "Петрова" і "Боширова" - росЗМІ

ЗМІ пишуть, що встановлені особи, які надали інформацію про "Петрова" та "Боширова".

ФСБ затримала прямо на робочому місці співробітника прикордонної служби в Північно-Західному регіоні та співробітника одного з підрозділів ФНС.

Перший, як вважають, продав інформацію про переміщення за кордон "Петрова", "Боширова" і низки інших осіб. Про це повідомив "Росбалт" з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

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Зазначається, що затримання проходили в рамках спецоперації щодо запобігання витоків із закритих баз даних. Загалом пройшло більше 60 обшуків.

Порушено багато справ за статтями КК РФ -183 (незаконні отримання та розголошення відомостей, які мають комерційну, податкову або банківську таємницю), 203 (перевищення повноважень приватним детективом), 137 (порушення недоторканності приватного життя).

Втім, за словами джерела ЗМІ, всі порушені кримінальні справи ніяк не пов'язані зі "солсберійськими туристами".

"У них йдеться про витік інформації щодо інших персон", — розповів співрозмовник агентства.

Нагадаємо, правоохоронні органи Великобританії 5 вересня оприлюднили фото та імена осіб, підозрюваних в отруєнні російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері - ними виявилися "Олександр Петров" і "Руслан Боширов".

Після цього підозрювані дали інтерв'ю російському пропагандистському виданню Russia Today. Під час розмови вони розповіли, що нібито займаються підприємництвом, а в Солсбері їздили "як туристи, щоб подивитися на визначні пам'ятки" і "відірватися".