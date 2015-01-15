Кількість російських туристів у Фінляндії в листопаді впала на 27%

Кількість ночівель росіян у фінських готелях склала в листопаді трохи менше 94 тис., свідчать дані статистичного центру, повідомляє Yle. У період з січня по листопад 2014 року кількість російських туристів зменшилась на 13,6% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

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Але, незважаючи на обвал турпотоку з Росії, росіяни залишаються найчисленнішою групою іноземних туристів у Фінляндії.

У цілому, кількість ночівель іноземних туристів скоротилася в листопаді на 6,1%. По частині фінських туристів падіння склало близько 3%.