В Росії «неонацисти-санітари» жорстоко вбивали безхатченків – ЗМІ

Інтернет-користувачі знайшли у соцмережах ряд спільнот, в яких неонацисти проводили жорстокі «конкурси» з нападу на людей.

Користувачі російського анонімного форуму 2ch виявили у даркнеті відео, на яких невідомий з особливою жорстокістю вбивав безпритульних.

Доступну на даний момент інформацію про знахідку інтернет-спільноти зібрали «Буквы».

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Інформація про відео з'явилася в Telegram-каналі «2ch/Двач» 30 жовтня. Посилання на два відеозаписи супроводжувалось проханням до ЗМІ та правоохоронців відреагувати на інформацію.

Перегляд відео не рекомендується неповнолітнім та людям зі слабкою психікою.

Зазначається, що загальна тривалість відео – 2 хвилини 39 секунд. Нарізка сцен з вбивствами супроводжується агресивною музикою та текстовими коментарями расистського змісту. У коментарях вбивці називають себе «санітарами».

На відео можна бачити, як чоловік із замазаним обличчям серед білого дня дня нападає на безхатченків, які не проявляють агресію. Вбивця використовує газовий балон та ніж.

Спочатку користувачі знайшли посилання на файлообмінники, де і зберігалось жорстоке відео, однак матеріал почав зникати з відкритого доступу. Тоді перезаливати його в мережу почали вже самі користувачі 2ch.

В той же час, ентузіасти почали власне розслідування нападів. Аналіз відео показав, що перше вбивство було скоєно біля храму Торжества Православ'я в Алтуфьеві, будівництво якого було завершено в 2016 році.

Це виключило можливість того, що це відеозаписи банди "Чистильників" - неонацистського угрупування, членів якого у 2015 році засудили за 15 вбивств у Москві та Московській області.

Користувачі почали шукати інші зачіпки у відео, зокрема – посилання на групи в соцмережах. Таким чином їм вдалося відновити групу під назвою "Белый Расист [О. Б. О.]", де О. Б. О. - "Общество Белый Охотник". Учасники спільноти носять неонацистську символіку, а їхні сторінки в соцмережах сповнені гасел расистського характеру.

Користувачі знайшли ще низку груп, в яких неонацисти проводили свої жорстокі «конкурси».

Виявити вдалося, серед іншого, і звіт українського осередку «білих мисливців». Згідно з ним, неонацисти напали на безхатченків, називаючи їх "педофілами-сепаратистами".

Крім цього, спільнота 2ch, як стверджується, змогло деанонімізувати вбивцю з першого відео у мережі «Вконтакте». Ним виявився житель Санкт-Петербурга Віталій Ткаченко 1997 народження. Хлопець відкрито публікував у себе на стіні звіт про «священну війну».

Користувачі встановили, що він раніше був причетний як до неонацистської, так і антифашистської субкультур. В кінцевому підсумку він був вигнаний з обох «тусовок» та неодноразово побитий.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в політехнічному коледжі у окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За даними Національного антитерористичного комітету РФ, жертвами вибуху і стрілянини стали 21 людина.