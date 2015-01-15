У США знесли будинок Рея Бредбері

Про цей прикрий факт повідомила газета "Los Angeles Times", передає Еспресо.TV.

Свідком події став прихильник творчості письменника Джон Кінг Тарпінян, який приїхав до будинку Бредбері, дізнавшись від друзів, що будівля зруйнована.

До моменту візиту шанувальника Бредбері робочі зруйнували половину будинку 1937 року, залишивши тільки несучі стіни. Друга частина будівлі на момент візиту Кінга Тарпіняна, залишалася в цілості, однак, в ній частково пошкоджено дах.

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Будинок Рея Бредбері, який помер у червні 2012 року, виставили на продаж через два роки після його смерті. У червні 2014-го будівлю продали за 1 765 000 доларів. Новим власником став архітектор Том Мейн з компанії Morphosis, який вважав за краще знести будинок. Місцева влада видала дозвіл на знесення 30 грудня. Всі документи і матеріали письменника, які знайшли в будинку, відправили в Центр вивчення творчості Бредбері в Індіані.

Новий власник території, на якій розташовувався будинок письменника, як підкреслили автори LA Times, викладає в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. У бібліотеці саме цього навчального закладу Рей Бредбері надрукував свій роман "451 градус за Фаренгейтом".

Рей Бредбері відомий як автор кількох сотень літературних творів, у тому числі романів і повістей. Особливу популярність письменникові принесла антиутопія "451 градус за Фаренгейтом" і цикл оповідань "Марсіанські хроніки".