Сотня обраних жінок та перші мусульманки: підсумки проміжних виборів у США (відео)
19:30, 07 листопада 2018Світ
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Ці вибори стали історичними одразу за багатьма чинниками.
В Сполучених Штатах обрали членів Палати представників і третину Сенату.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Ці вибори стали історичними одразу за багатьма чинниками: рекордна явка, рекордна кількість - майже сто обраних жінок, наймолодшій з яких тільки тридцять.
До Конгресу потрапили перші мусульманки, і тепер Палата представників належить демократам.
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