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Сотня обраних жінок та перші мусульманки: підсумки проміжних виборів у США (відео)

19:30, 07 листопада 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Ці вибори стали історичними одразу за багатьма чинниками: рекордна явка, рекордна кількість - майже сто обраних жінок, наймолодшій з яких тільки тридцять.

До Конгресу потрапили перші мусульманки, і тепер Палата представників належить демократам. 

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Теги: #рекорд#вибори у США