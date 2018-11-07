Сотня обраних жінок та перші мусульманки: підсумки проміжних виборів у США (відео)

Ці вибори стали історичними одразу за багатьма чинниками.

В Сполучених Штатах обрали членів Палати представників і третину Сенату.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Ці вибори стали історичними одразу за багатьма чинниками: рекордна явка, рекордна кількість - майже сто обраних жінок, наймолодшій з яких тільки тридцять.

До Конгресу потрапили перші мусульманки, і тепер Палата представників належить демократам.