У Нігері п'ять осіб загинули в ході протестів проти карикатур Charlie Hebdo

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на президента республіки Махамаду Иссуфу, пише Росбалт.

"В Ніамей загинули п'ять осіб, всі - цивільні", - сказав Иссуфу.

Читайте такожТираж останнього номера Charlie Hebdo досягнув семи мільйонів примірників

Раніше повідомлялося, що в Нігері в ході акцій протестів проти карикатур Charlie Hebdo спалені сім церков. Президент Франції Франсуа Олланд після протестів в Нігері та Пакистані виступив на захист Charlie Hebdo.