У Нігері п'ять осіб загинули в ході протестів проти карикатур Charlie Hebdo
02:03, 18 січня 2015Світ
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У Нігері в результаті протестів проти карикатур сатиричного журналу Charlie Hebdo загинули п'ять осіб.
Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на президента республіки Махамаду Иссуфу, пише Росбалт.
"В Ніамей загинули п'ять осіб, всі - цивільні", - сказав Иссуфу.
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Раніше повідомлялося, що в Нігері в ході акцій протестів проти карикатур Charlie Hebdo спалені сім церков. Президент Франції Франсуа Олланд після протестів в Нігері та Пакистані виступив на захист Charlie Hebdo.
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