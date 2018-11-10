Катарський фонд купив акції "Роснефти" за російські гроші - ЗМІ

На приватизацію вдалося умовити QIA швейцарського трейдера Glencore за умови, що вони не будуть фінансувати операцію.

Державний банк ВТБ профінансував значну частину приватизації російської державної "Роснефти" Катарським інвестиційним фондом QIA (Qatar Investment Authority).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на кілька знайомих з угодою джерел, передає РБК.

Президент РФ Володимир Путін ставив завдання знайти на купівлю частки в нафтовій компанії іноземного інвестора, але це не вдалося через санкції. Перед фінансуванням угоди ВТБ позичив гроші у держави.

У грудні 2016 року глава "Роснефти" Ігор Сєчін доповів Володимиру Путіну про приватизацію 19,5% акцій найбільшої російської нафтової компанії за 10,5 мільярдів євро. Операція була здійснена в умовах санкцій щодо Росії, що називалося державною пресою значним успіхом Москви. Називаючи ключові умови приватизації, Путін заявляв, що в ній не повинно бути грошей державних банків.

Однак, щоб залучити іноземних інвесторів, Росії довелося позичити їм мільярди, кажуть джерела агентства.

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У пошуках покупця Сєчін намагався домовитися з суверенним фондом Об'єднаних Арабських Еміратів Mubadala, але вони відмовилися від угоди з-за того, що "Роснефть" міняла вартість угоди в процесі переговорів. Японські чиновники, до яких звернувся Сєчін, хотіли пов'язати приватизацію з процесом врегулювання територіального спору навколо Курильських островів. У підсумку на приватизацію вдалося умовити QIA швейцарського трейдера Glencore за умови, що вони не будуть фінансувати операцію.

У результаті державний банк ВТБ видав катарському фонду кредит на 6 мільярдів доларів. Перед цим держбанк зайняв у російського Центробанку 350 мільярдів рублів.

У свою чергу, банк ВТБ заявив, що "не видавав і не планує видавати позику QIA для фінансування покупки". У той же час звітність банку за вересень 2018 року показала, що ВТБ останнім часом позичив неназваним іноземним позичальникам $6 млрд.

Зараз, коли ціни на нафту значно перевищують ціни кінця 2016 року, потреба Росії в іноземних грошах скоротилася, зазначає Reuters. Але історія з продажем частки “Роснефти" вказує на проблеми, з якими Москві доведеться стикнутися в спробах залучити іноземних інвесторів.