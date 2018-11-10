Катарський фонд купив акції "Роснефти" за російські гроші - ЗМІ
Державний банк ВТБ профінансував значну частину приватизації російської державної "Роснефти" Катарським інвестиційним фондом QIA (Qatar Investment Authority).
Про це повідомляє Reuters з посиланням на кілька знайомих з угодою джерел, передає РБК.
Президент РФ Володимир Путін ставив завдання знайти на купівлю частки в нафтовій компанії іноземного інвестора, але це не вдалося через санкції. Перед фінансуванням угоди ВТБ позичив гроші у держави.
У грудні 2016 року глава "Роснефти" Ігор Сєчін доповів Володимиру Путіну про приватизацію 19,5% акцій найбільшої російської нафтової компанії за 10,5 мільярдів євро. Операція була здійснена в умовах санкцій щодо Росії, що називалося державною пресою значним успіхом Москви. Називаючи ключові умови приватизації, Путін заявляв, що в ній не повинно бути грошей державних банків.
Однак, щоб залучити іноземних інвесторів, Росії довелося позичити їм мільярди, кажуть джерела агентства.
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У пошуках покупця Сєчін намагався домовитися з суверенним фондом Об'єднаних Арабських Еміратів Mubadala, але вони відмовилися від угоди з-за того, що "Роснефть" міняла вартість угоди в процесі переговорів. Японські чиновники, до яких звернувся Сєчін, хотіли пов'язати приватизацію з процесом врегулювання територіального спору навколо Курильських островів. У підсумку на приватизацію вдалося умовити QIA швейцарського трейдера Glencore за умови, що вони не будуть фінансувати операцію.
У результаті державний банк ВТБ видав катарському фонду кредит на 6 мільярдів доларів. Перед цим держбанк зайняв у російського Центробанку 350 мільярдів рублів.
У свою чергу, банк ВТБ заявив, що "не видавав і не планує видавати позику QIA для фінансування покупки". У той же час звітність банку за вересень 2018 року показала, що ВТБ останнім часом позичив неназваним іноземним позичальникам $6 млрд.
Зараз, коли ціни на нафту значно перевищують ціни кінця 2016 року, потреба Росії в іноземних грошах скоротилася, зазначає Reuters. Але історія з продажем частки “Роснефти" вказує на проблеми, з якими Москві доведеться стикнутися в спробах залучити іноземних інвесторів.