Зросла кількість загиблих від повені в Йорданії - ЗМІ

Через негоду було евакуйовано близько чотирьох тисяч туристів з історичного міста Петра.

У результаті повені в Йорданії, яку спричинили сильні зливи, загинули 12 осіб, повідомляє Deutsche Welle.

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За даними рятувальників, в суботу, 10 листопада, через негоду було евакуйовано близько чотирьох тисяч туристів з історичного міста Петра. Як повідомляло державне телебачення Йорданії, в деяких районах Петри рівень води досягав чотирьох метрів.

Також тривають пошуки дівчини, яка вважається зниклою безвісти в місті Мадаба.

Зазначається, що армія Йорданії задіяла вертольоти і всюдиходи для пошуку ймовірних потерпілих.

Як передає Reuters, у зв'язку з безперервними зливами влада заборонила всі туристичні поїздки і оголосила надзвичайний стан у портовому місті Червоного моря Акаба.

Також були евакуйовані сотні сімей, що живуть у тимчасових наметах у віддалених сільських і пустельних районах і розкиданих поселеннях у селах на півдні країни, які найбільше постраждали. Як наголошується, в числі евакуйованих були сім'ї сирійських біженців, які працюють пастухами і фермерами.