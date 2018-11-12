"Я задихаюся": стали відомі останні слова убитого саудівського журналіста Хашоггі

ЗМІ у Туреччині отримали доступ до аудіозапису, на якому зафіксовано останні хвилини життя загиблого.

Саудівський журналіст Джамаль Хашоггі перед смертю у посольстві своєї країни у Туреччині казав, що задихається.

Про це телеканалу Al Jazeera розповів керівник відділу розслідувань у турецькій газеті Daily Sabah Назіф Караман.

"Я задихаюся. Зніміть цей мішок з моєї голови, у мене клаустрофобія", - саме такими були останні слова Хашоггі, які можна почути на аудіозаписі, доступ до якого отримали турецькі журналісти.

За словами Карамана, Хашоггі помер від того, що задихнувся - на його голову надягли поліетиленовий пакет. Вбивство саудівського журналіста тривало близько семи хвилин, судячи з аудіозапису.

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Назіф Караман розповів, що вбивці вкрили підлогу поліетиленовими пакетами, перш ніж розчленувати його тіло. Сам процес розчленування тривав близько 15 хвилин, його очолював Салах аль-Тубаігі, глава Саудівської наукової ради з судової експертизи.

Караман сказав, що "Daily Sabah" незабаром опублікує зображення інструментів, які були ввезені до Туреччини і використовувалися саудівською групою вбивць. Він додав, що турецька газета також опублікує деякі записи, які документують останні моменти життя Хашоггі.

Нагадаємо, у журналіста Джамаля Хашоггі були давні зв'язки з королівською родиною Саудівської Аравії, але він критично писав про нинішній уряд і спадкового принца Мухаммеда бін Салмана. У Туреччині підозрюють, що чоловіка допитували, катували, а після цього вбили і розчленували. Для цього в Стамбул в той день прилетіло 15 співробітників саудівських спецслужб. Слідство має відповідні звукозаписи. Після декількох тижнів заперечень і під потужним тиском країн Заходу, влада Саудівської Аравії все ж визнала, що журналіст загинув в їхньому консульстві.

Згодом турецька влада повідомила, що за кілька днів після вбивства Хашоггі Саудівська Аравія направила в Туреччину групу з 11 фахівців, серед яких були хімік та токсиколог, які повинні були "замести сліди" злочину.