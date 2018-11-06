В Стамбул приїжджали хімік і токсиколог, щоб замести сліди вбивства журналіста - ЗМІ

Вони прибули у складі групи з 11 чоловік, які повинні були допомагати турецькій стороні у розслідуванні події з Хашоггі.

Через кілька днів після вбивства в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі Саудівська Аравія направила в Туреччину фахівців, які повинні були замести сліди злочину.

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Про це заявив представник турецької влади, передає Бі-бі-сі з посиланням на Sabah. Вони прибули у складі групи з 11 чоловік, які повинні були допомагати турецькій стороні у розслідуванні події з Хашоггі.

Згідно з інформацією видання, в Стамбул з Ер-Ріяда в складі групи прибули хімік і токсиколог. Видання називає їхні імена - Ахмед Абдулазіз аль-Джонабі і Халед Яхія аль-Захрані.

Турецька сторона стверджує, що перед ними стояло завдання знищити сліди злочину до того, як в будівлю саудівського консульства і резиденцію консула пустять турецьких слідчих.

За даними видання, так звані чистильники відвідували будівлю консульства щодня з 12 по 17 жовтня, а трьома днями пізніше покинули країну.

Нові звинувачення Стамбула співпали з днем засідання в Женеві спеціальної експертної групи ООН з прав людини, на якому делегація Саудівської Аравії давала пояснення у справі Хашоггі. Президент саудівської Комісії з прав людини Бандар аль-Айбан запевнив представників ООН, що король Салман розпорядився провести всебічне розслідування вбивства журналіста і віддати винних у руки правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашоггі, відомий своїми критичними поглядами на політику наслідного принца Саудівської Аравії, 2 жовтня увійшов в будівлю саудівського консульства в Стамбулі і зник.

Турецька влада відразу заговорила про те, що Хашоггі, швидше за все, вбили в приміщенні дипломатичної установи. Саудівська сторона наполягала, що журналіст залишив консульство в той же день абсолютно неушкодженим.

По мірі того, як з'являлися докази смерті Хашоггі, Ер-Ріяд спочатку заявив, що він дійсно загинув в ході спонтанної бійки з працівниками консульства, а потім визнав, що вбивство було умисним.

Керівник розслідування генеральний прокурор Туреччини Ірфан Фідан заявив минулого тижня, що Хашоггі був задушений відразу після того, як увійшов у будівлю. Потім його тіло розчленували і позбулися останків, які досі не виявлені.