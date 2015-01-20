Росія робить жосткішими правила видачі віз

Про це повідомили в Асоціації туроператорів Росії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Нова форма анкети доступна на сайті Федеральної міграційної служби. У графі "Маршрут передбачуваного перебування" пропонується перерахувати населені пункти.

Крім того, заявнику буде необхідно вказати адресу, де він встав на міграційний облік, і відомості про приймаючу сторону.

Читайте такожВідтепер при в'їзді в Росію будуть знімати відбитки пальцівМіж тим, за словами туроператорів, ці нововведення змусять іноземців вважати, що отримати російську візу "довго й непросто".