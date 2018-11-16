Neue Zurcher Zeitung: Видворення олігархів з Давосу вдарить по економіці Росії

Російські мільярдери зі зв’язками в Кремлі втратили доступ до місця, де вони могли укласти інвестиційні угоди.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розлючений через заборону російським бізнесменам приїжджати на Всесвітній економічний форум в Давос.

Його невдоволення зрозуміти не складно. Тому що для росіян це подвійне приниження, пише швейцарське видання Neue Zurcher Zeitung.

«Досить вирішувати долю Росії в Давосі. Від тепер ми будемо робити це в Москві», - заявив президент Володимир Путін, коли вперше обійняв свою посаду в 2000 році. Тепер організатори Всесвітнього економічного форуму дійсно втілили його слова.

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Двом російським олігархам Олегу Дерипасці і Віктору Вексельбергу, а також голові російського банку Андрію Костіну, який потрапили в американський «чорний список» санкцій, заборонили приїжджати на форум в січні. Це розлютило Кремль. Медведєв заявив, що якщо організатори форуму в Давосі не змінять своє рішення, «тоді ніхто туди не поїде!».

Щоправда, потім Володимир Путін пом’якшив погрози свого давнього союзника і дозволив російським менеджерам брати участь у Всесвітньому економічному форумі. Він сказав, що кожен сам для себе вирішить, чи їхати в швейцарське місто. А відсутність в Давосі російських учасників, на думку Путіна, нашкодить самому заходу. Однак, попри таку м’якість російського автократа, російські менеджери фірм подумають двічі, перш ніж вирушити на щорічну зустріч у Швейцарію.

Вексельберг і Костін їздили в Давос кожного року впродовж більш ніж 20 років. Дерипаска був регулярним учасником зустрічі багато років. А його вечірки на швейцарському курорті нажили славу. Вірогідно, що Всесвітній економічний форум таким чином втратить кілька мільйонів доларів спонсорства. Для російських мільярдерів і магнатів відмова в участі – це подвійна прикрість. Для російський ділових кіл це кінець ери. Всесвітній економічний форум для них був чимось більшим, ніж просто зустріччю. Це був високого рівня майданчик, де вирішувалося майбутнє Росії. На додачу заборона приїжджати в Давос у січні викриває уразливість російської економіки.

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Хоча Швейцарія не карала росіян, санкції США відрізають їх від важливої присутності і можливостей укладати контракти з потенційними інвесторами. Очевидно, що хмари згустилися над підприємцями, наближеними до Кремля, і російською економікою. І йдеться не лише про Давос.