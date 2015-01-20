Росіяни стали частіше подорожувати по країні
18:21, 20 січня 2015Світ
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Туризм в Росії в 2014 році багато в чому переорієнтувався з виїзного на внутрішній, зростання за минулий рік склало 30-40%.
У Росії зростає внутрішній туризм / chaspik.spb.ru
Про це повідомив РИА Новости глава агентства Олег Сафонов.
На його думку, це пов'язано з фінансовою кон'юнктурою і співвідношенням курсів національної валюти до долара і євро.
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"Зростання внутрішнього туризму у Росії, за нашими оцінками, склав від 30 до 40%", - повідомив глава Ростуризму в Ялті на відкритті туристичного бізнес-форуму.
"Пояснення зрозуміле - подорожі для наших громадян стали більш дорогими. Доводиться далеко летіти, а ціни номіновані в доларах, то природно ціна значно зросла", - сказав Сафонов.
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