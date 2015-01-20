Путін вимагає зміцнювати російську армію, але не має наміру втягуватися в гонку озброєнь

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні військово-промислової комісії.

«І далі зміцнюватимемо наші збройні сили і військову організацію в цілому, робити все необхідне, щоб наші збройні сили були сучасними, мобільними і добре оснащеними, здатними виконувати своє головне, основне завдання – нейтралізувати ризики і політичні загрози, потенційні загрози безпеці нашої країни», - сказав Путін.

При цьому він вчергове заявив, що РФ не має наміру втягуватися у дорогу гонку озброєнь.

«Росія нікому не погрожує, і всі спірні питання прагне вирішувати за столом переговорів. Ми так і діятимемо надалі, дотримуватимемося саме цієї політики», - заявив Путін.

За його словами, інші держави відкрито заявляють про свої геополітичні претензії, не зупиняються перед відкритим втручанням у внутрішні справи незалежних держав.

«При цьому активно нарощують і удосконалюють свої військові арсенали. У цих умовах ми зобов'язані забезпечити надійний, гарантований захист суверенітету, територіальної цілісності і національних інтересів Росії», - сказав президент РФ.

«Коли я говорю про те, що багато або деякі держави проводять іншу політику, а саме політику силового тиску, то ви всі розумієте, про що йдеться. Ми це бачимо все своїми очима, впродовж тривалого періоду часу. Все це робиться під акомпанемент розмов про міжнародне право, про бажання вирішувати проблеми за допомогою переговорів, але в даних питаннях, як ми з вами добре знаємо, один із світових діячів минулого добре сказав, в цьому випадку важливі не наміри, а потенціали. Ми бачимо, як потенціали ростуть», - додав він.

Читайте такожРосія планує нарощувати бойовий склад в анексованому Криму і АрктиціЗа його словами, нова зброя РФ повинна створюватися з упором на високі технології.

Як відомо, Росія у березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.