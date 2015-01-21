Євросоюз хоче бачити Росію партнером – Шойбле

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле у вівторок, 21 січня під час візиту до Делі, повідомляє Радіо Свобода.

«Близько 25 чи 28 різних членів ЄС однаково реагують на те, що відбувається в Україні. Ми маємо спільну позицію. Але ми всі знову повторюємо, сьогодні і завтра – ми не зацікавлені у занепаді Росії. Ми хочемо бачити Росію партнером і зараз рішення за нею», – зазначив Шойбле.

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Відносини між країнами Заходу і Росії погіршилися з часу анексії Криму.