Медведєв вирішив налякати Україну підвищенням ціни на електроенергію

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук, відреагувавши на заяву Арсенія Яценюка, який звинуватив "Укрінтеренерго" у визнанні Криму частиною Росії.

"Наприклад, щодо поставок електроенергії. Ясно ж, що це зроблено на прохання українців. Ясно ж, що все узгоджено з Україною. Але – ні, не подобається деяким українським начальникам вже підписаний договір. Начебто і вигідно, але все одно вимагають дати пояснень щодо договірних пунктів, які "не вiдповiдають інтересам Украïні", - написав Медведєв.

Читайте такожЯценюк звинувачує Міненерго у визнанні українського Криму територією РФ

"Перше. На підставі контракту електроенергія постачається і в Україну, і в Кримський федеральний округ, тобто в Росію. Саме так. І ніяк інакше. Друге. Якщо нашим українським партнерам не подобаються російські ціни на електроенергію – ми можемо їх збільшити", - зазначив російський прем'єр.