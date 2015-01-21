Переважна частина французів покладає провину за конфлікт в Україні на російську сторону

Та, все ж, 71% респондентів вважають за потрібне виконувати зобов'язання Франції, та продовжити процес продажу Містралів Росії, незважаючи на конфлікт, повідомляється в релізі каналу.

Згідно з дослідженням, проведеним компанією BVA на замовлення міжнародного новинного каналу Ukraine Today, французи вважають, що Росія навмисне втрутилась у справи України для ескалації конфлікту. Це призвело до тривалих сутичок на Сході України та спроб Києва розв’язати конфлікт мирним шляхом, що виявилось практично неможливо. Ситуація загрожує перетворитись на іще один заморожений конфлікт у регіоні, повторюючи сценарій Абхазії, Південної Осетії та Придністров’я.

Читайте такожЗМІ: Росія отримає "Містралі" за умови встановлення міцного миру в УкраїніТак, 79% французів займають проукраїнську позицію у конфлікті, що розпочався у 2014 році. Та, незважаючи на таку позицію, 71% французів вважають за потрібне виконувати умови контракту, підписаного з Росією, та продовжити процес продажу двох військових кораблів класу «Містраль». Під тиском партнерів із НАТО та ЄС, Президент Франсуа Олланд на невизначений термін припинив поставку військових кораблів.

Незважаючи на інформаційну пропаганду російської сторони та офіційне невизнання участі у подіях на сході України, 64% респондентів сприймають ситуацію як конфлікт Росії та України. Більш того, французи, котрі вважають конфлікт двостороннім, сприймають його як спробу Росії відновити контроль у Східній Європі (94%).

Дослідження Ukraine Today - це частина дебатів, які відбулися 21 січня в Парижі під темою «Україна – новий геостратегічний виклик Європи?». Висококваліфіковані експерти, серед яких Антуан Аржаковський, спів-директор дослідницького департаменту Société, Liberté, Paix (Сосьете, Ліберте, Пе (Суспільство, свобода, мир)) Коледжу Бернардинців; Марі-Елен Каіло, Президент Європейської Лабораторії Політичних Прогнозів (LEAP/E2020); Джил Міхайлі, історик, Редакційний директор і співзасновник щомісячника «Causeur» (Кузер); Тетяна Огаркова, Кандидат наук Університету Paris-XII Val-de-Marne (Париж 12 Валь де Марн), Директор Центру міжкультурної комунікації Києво-Могилянської Академії; Анне де Тінг, Віце-президент Французької асоціації українських досліджень, Професор Університету Sciences Po (Сайенцес По), обмінялись своїми поглядами на роль України у майбутньому Європи.

Довідка. Ukraine Today – перший український телеканал для міжнародної аудиторії, презентований у серпні 2014 року, який веде цілодобове інформаційне мовлення англійською мовою. Канал висвітлює широкий спектр інформації щодо поточного конфлікту в Україні а також новин Східної Європи та Пострадянських країн. Окрім того - новини культури, спорту, економіки.

Наразі мовлення ведеться англійською мовою, згодом планується французька та інші версії каналу для трансляції у 30-40 млн. домогосподарств у Європі, і через супутникове мовлення у США і Канаді.