Білий дім запровадив жорсткіші правила для журналістів після конфлікту Трампа з репортером CNN

Тепер кожному журналісту буде дозволено поставити президенту США лише одне запитання, додаткові ж можна буде поставити тільки після схвалення їх Дональдом Трампом.

Білий дім запровадив нові правила для роботи журналістів після конфлікту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з репортером CNN Джимом Акостою.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявила прес-секретар президента США Сара Сандерс.

За її словами, тепер кожен журналіст зможе поставити Трампу лише одне запитання, додаткові питання можна буде поставити лише після схвалення президентом.

"Недотримання нових правил загрожує позбавленням акредитації", - підкреслила Сандерс.

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Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції у Білому домі 7 листопада репортер CNN Акоста спочатку запитав Трампа, чому той називав декілька тисяч мігрантів, які йдуть до південного кордону США, вторгненням, але президент лише порадив журналісту "краще керувати CNN", щоб телеканал мав вищі рейтинги.

Після цього Акоста спробував поставити друге запитання - про розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, на що Трамп сказав: "Годі!", і співробітниця прес-служби Білого дому безуспішно спробувала забрати в Акости мікрофон.

Після інциденту речниця Білого дому Сандерс у Twitter заявила, що Акоста "розпускав руки до молодої жінки, яка просто виконувала свою роботу".

8 листопада Білий дім скасував акредитацію Акости та звинуватив його в неналежній поведінці під час прес-конференції за участі Трампа.

16 листопада суд зобов’язав Білий дім повернути Акості акредитацію.