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Суд наказав Білому дому повернути перепустку журналісту CNN

00:34, 17 листопада 2018
Світ
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Джим Акоста / REUTERS

Білий дім зобов'язаний тимчасово відновити акредитацію журналіста CNN Джима Акости, поки суд не винесе остаточного рішення за позовом медіакомпанії, який очікується через кілька тижнів.

Таку постанову виніс у п'ятницю, 16 листопада, федеральний суд у Вашингтоні, пише DW.

Адміністрація президента США позбавила Акосту акредитації минулого тижня після того, як на прес-конференції 7 листопада стався конфлікт між Дональдом Трампом і кореспондентом.

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Трампу не сподобалося поставлене Акостою питання з приводу "каравану мігрантів", а також його спроба нагадати главі держави про передбачуване втручання Росії у вибори 2016 року. Після чого помічниця Трампа спробувала відібрати у репортера мікрофон. Коли ж Акоста - вже без мікрофона - нагадав президенту про недавні випадки, коли CNN і інші опоненти Трампа отримали поштою посилки з вибуховими пристроями, це призвело останнього в сказ. "Коли ви передаєте фейкові новини - а CNN часто так робить - ви дієте як вороги народу", - вибухнув Трамп.

13 листопада CNN подала в суд позов проти Дональда Трампа і кількох працівників його адміністрації. У позові стверджується, що позбавлення Джима Акости акредитації при Білому домі порушує права компанії і журналіста відповідно до першої та п'ятої поправки до конституції США.

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Теги: #журналіст#CNN#позов проти Трампа