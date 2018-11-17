Суд наказав Білому дому повернути перепустку журналісту CNN

Білий дім зобов'язаний відновити акредитацію журналісту Джиму Акості, поки суд не винесе остаточного рішення за позовом CNN.

Білий дім зобов'язаний тимчасово відновити акредитацію журналіста CNN Джима Акости, поки суд не винесе остаточного рішення за позовом медіакомпанії, який очікується через кілька тижнів.

Таку постанову виніс у п'ятницю, 16 листопада, федеральний суд у Вашингтоні, пише DW.

Адміністрація президента США позбавила Акосту акредитації минулого тижня після того, як на прес-конференції 7 листопада стався конфлікт між Дональдом Трампом і кореспондентом.

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Трампу не сподобалося поставлене Акостою питання з приводу "каравану мігрантів", а також його спроба нагадати главі держави про передбачуване втручання Росії у вибори 2016 року. Після чого помічниця Трампа спробувала відібрати у репортера мікрофон. Коли ж Акоста - вже без мікрофона - нагадав президенту про недавні випадки, коли CNN і інші опоненти Трампа отримали поштою посилки з вибуховими пристроями, це призвело останнього в сказ. "Коли ви передаєте фейкові новини - а CNN часто так робить - ви дієте як вороги народу", - вибухнув Трамп.

13 листопада CNN подала в суд позов проти Дональда Трампа і кількох працівників його адміністрації. У позові стверджується, що позбавлення Джима Акости акредитації при Білому домі порушує права компанії і журналіста відповідно до першої та п'ятої поправки до конституції США.