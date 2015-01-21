Росія вимагає від України прийняти норми Африканського союзу про держпереворот

Про це під час прес-конференції в Москві повідомив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає Українська правда.

"Ми запропонували на останній сесії Генасамблеї ООН прийняти документ, який підтверджуватиме принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав і неприйнятність держперевороту як методу зміни влади", - сказав він.

"Це те ж саме, що американці готові сказати відносно Гамбії, але не щодо України. Чому?", - Запитав Лавров.

Читайте такожЛавров розповів, що Росія ні під чим не підписувалася в Будапештському меморандуміВін повідомив, що в Африканському союзі існує норма, згідно з якою країна, яка здійснила державний переворот, не може брати участь у засіданнях цієї організації, і існує складна процедура щодо повернення такої держави до Африканського союзу. Така ж норма, за словами Лаврова, діє і в Латинській Америці.

"В Африці є така норма, що країна, яка здійснила державний переворот, не може брати участь у засіданнях Африканського союзу. Чому її не зробити універсальною?", - сказав російський міністр.