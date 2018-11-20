У парламенті Британії хочуть виходу з Інтерполу, якщо його очолить людина Кремля

У Лондоні кажуть, що призначити Прокопчука президентом організації все одно, що «зробити лиса керівником курника».

Уряд Великої Британії під тиском вимог політиків переглянути участь королівства в Інтерполі, якщо за підсумками цього тижня його очолить чиновник Росії.

Ветеран МВС РФ Олександр Прокопчук став одним із двох головних кандидатів на посаду президента організації, яку донедавна обіймав Мен Хунвей. Однак, він подав у відставку невдовзі після того, як його затримали в Китаї через корупційні обвинувачення, пише The Guardian.

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Відповідаючи на питання депутатів Палати громад, міністр закордонних справ Великої Британії Гарітт Болдвін сказала, що Лондон підтримує кандидатуру чинного керівника Інтерполу Кім Чен Яна. Однак, вона відмовилася пояснювати, що буде зроблено, якщо кандидат з Південної Кореї програє. Британські депутати від Консервативної партії, до якої входить і Болдвін, а також депутати-лейбористи і ліберал-демократи закликають міністра закордонних справ переглянути майбутнє Британії в складі Інтерполу, якщо Прокопчук його очолить.

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«Це насправді дуже незвичайна ситуація, в якій ми постали не просто перед можливістю призначення лиса керувати курником. Насправді вбивця може виявитися відповідальним за розслідування вбивств», - сказав депутат-консерватор Том Тугенхет.