У Кремля інші уявлення про силу держави, ніж у Європі - дипломат

Сила держави для Росії – це не якість життя громадян, а скільки у тебе васалів на периметрі кордону.

До ЄС прагнуть, тому що там краща якість життя, краще захищаються права людини, кращі можливості для розвитку бізнесу. Російська ж влада не оперує такими категоріями. Для них сила держави – це скільки в тебе васалів на периметрі.

Про це заявив екс-посол Грузії в Росії, колишній генсекретар ГУАМ Валерій Чечелашвілі в своєму інтерв'ю для проекту грузинської телекомпанії «Starvision» російською мовою «Пограничная ZONA», автор проекту: Єгор Куроптєв, яке було опубліковано 19 листопада 2018 року.

Так, відповідаючи на питання, чи є поведінка Росії під санкціями проявом сили держави в сучасному світі, Чечелашвілі заявив, що «на жаль, простір, де знаходиться сьогодні Росія і куди вона сама себе поставила - вона такими категоріями не апелює».

«Чому ми прагнемо до ЄС? Тому що там краща якість життя, кращі стандарти освіти, краще захищаються права людини, кращі можливості для розвитку бізнесу. Якби все це було краще в просторі Російської Федерації, то, можливо, цієї дилеми взагалі б не існувало. Справа в тому, що сьогодні російська влада не оперує такими категоріями», - сказав Чечелашвілі.

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«У них інші уявлення про силу держави. Сила держави для Кремля полягає в тому, скільки у нього васалів на периметрі, скільки у нього грошей і як вони самі себе позиціонують у міжнародних відносинах. Не як до них ставляться їхні партнери чи опоненти, а як вони себе в цьому бачать», - заявив дипломат.

Він також відзначив велику роль, яку в цьому відіграє пропагандистська машина Кремля.

«У цьому велику роль відіграє дуже професійно налагоджена пропагандистська машина. Мені доводиться дивитися російські передачі. Я хочу розуміти, що є рушійною силою сьогодні в російському суспільстві. Дуже важко. Дуже важко це дивитися. Виходить, що сьогоднішній режим в Кремлі є небезпечним не тільки для сусідніх держав, але він нічого доброго не приносить своєму населенню, яке заслуговує набагато краще долі, виходячи з того потенціалу, який є у Росії: людський, природні ресурси, геополітичний», - сказав він.

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«Ця країна знаходиться практично «скрізь». Всі є її «сусідами». На жаль, сьогодні це грає не на користь ні сусідам, ні російському населенню, ні її опонентам, ні її союзникам. Якщо сьогодні вони поставлять перед собою просте питання: насправді, хто є нашим послідовним прихильником і союзником і відверто спробують відповісти на нього – важко буде знайти»,- зазначив дипломат.