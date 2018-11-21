"Мостопад" триває: у Росії обвалився міст через річку (фото)

За попередньою інформацією, постраждали шість людей.

У Росії триває «мостопад», у Воронезькій області зруйнувався міст через річку Савала, постраждали шестеро людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС по регіону.

«О 16.20 надійшло повідомлення про пошкодження автомобільного моста через р. Савала в Терновському районі Воронезької області. За попередньою інформацією, постраждали шість осіб», - повідомляє МНС.

При цьому стверджується, що життєзабезпечення населення не порушено, є два об'їзних шляхи: через с. Новотроїцьке 15 км і через Грибановський муніципальний район 50 км (при погіршенні погодних умов).

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Як повідомляв УНІАН, у Росії за місяць впали шість мостів. Це свідчить про руйнування інфраструктури.

9 жовтня в Амурській області РФ міст обвалився на головний шлях Транссибірської залізничної магістралі.

Два прольоти віадука впали на залізничне полотно. За попередньою інформацією, інцидент стався, коли по мосту їхав вантажний автомобіль, водія якого доставили в лікарню. Під віадуком стояв вантажний потяг.

Влада міста прийняла рішення демонтувати міст, який частково обвалився.

Також 9 жовтня в Дубенському районі Мордовії обвалився міст. Обвалення сталося внаслідок проїзду вантажного автомобіля, вага вантажу якого перевищував допустиму норму.

16 жовтня на об'їзній трасі у Владивостоці обвалився пішохідний міст. Самоскид зачепив надземний пішохідний перехід. 40-метрова залізобетонна конструкція впала на дорогу й повністю паралізувала рух транспорту в обох напрямках.

25 жовтня обвалилася 20–метрова ділянка автодорожнього мосту через річку Макопсе в Сочі. Через це було перервано автомобільне сполучення на федеральній трасі А–147 Джубга–Сочі.

26 жовтня в Примор'ї під вантажівкою і легковими автомобілями обвалився автомобільний міст.

5 листопада у Ханти-Мансійському автономному округу РФ обвалився міст. Дві людини загинули й сім отримали травми.