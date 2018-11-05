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Мостопад триває: у Росії обвалився міст, є жертви (фото, відео)

16:09, 05 листопада 2018
Інциденти
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Унаслідок обвалення мосту загинули дві людини / фото Mash

"При обваленні моста загинули два співробітники ремонтної бригади, ще семеро отримали травми", - сказало джерело ТАСС, додавши, що бригада займалася розбиранням нечинного мосту.

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У СК РФ підтвердили інформацію про двох загиблих. Розпочато дослідчу перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як повідомляє Телеграм-канал Mash, під час обвалення на мосту перебував КамАЗ і кран.

"Один проліт обвалився, коли на ньому стояла спецтехніка під час демонтажу старої переправи", - йдеться у повідомленні.

Раніше в російському Примор'ї під вантажівкою обвалився автомобільний міст під селом Осинівка. Між фурою і плитами мосту опинився затиснутий легковий автомобіль.

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Теги: #Росія#міст