Депутат-єдинорос порадив росіянам менше їсти
23:02, 22 січня 2015Світ
2346 0
Свердловський депутат-єдинорос Ілля Гаффнер порадив росіянам менше харчуватися, якщо їм не вистачає грошей на продукти.
REUTERS
Про це він заявив у коментарі російському "Четвертому каналу" під час рейду по магазинах з метою перевірки цін, пише Українська правда.
Депутат констатував, що за рік продукти подорожчали на 25%.
Читайте такожКудрін прогнозує Росії серйозні наслідки санкцій і дешевої нафти
"Це не так страшно... Якщо не вистачає коштів, треба згадати про те, що ми всі росіяни, російські люди, ми пройшли і голод, і холод... Треба просто задуматися про власне здоров'я: поменше харчуватися, наприклад", - порадив Гаффнер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter