Депутат-єдинорос порадив росіянам менше їсти

Про це він заявив у коментарі російському "Четвертому каналу" під час рейду по магазинах з метою перевірки цін, пише Українська правда.

Депутат констатував, що за рік продукти подорожчали на 25%.

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"Це не так страшно... Якщо не вистачає коштів, треба згадати про те, що ми всі росіяни, російські люди, ми пройшли і голод, і холод... Треба просто задуматися про власне здоров'я: поменше харчуватися, наприклад", - порадив Гаффнер.