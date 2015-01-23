Пентагон підвищить заходи безпеки на своїх базах у Європі

Про це заявив міністр оборони США Чак Хейгл, пов'язавши це з новими викликами після терористичної атаки у Франції, повідомляють РИА Новости.

"Пентагон говорить про більш пильну увагу до окремих заходів, додаткового захисту військ, перевірки осіб, що прибувають на бази", - пояснив Хейгл.

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За його словами, реальної загрози військам в Європі не було, але необхідно в будь-якому випадку прийняти превентивні заходи.

Раніше в Пентагоні заявили, що ядерні сили США страждають від некомплекту особового складу та його низького морального духу, недоліків в управлінні та інших проблем, які підривають безпеку та ефективність головного засобу стримування.