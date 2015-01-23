Сорос назвав Росію мафіозною державою

Про це він сказав під час приватного прийому на форумі в Давосі, повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

«В ньому [державі] правителі використовують ресурси країни для свого збагачення і збереження у владі», - сказав він.

Сорос сказав, що Росія тисне на Україну і намагається таким чином зробити себе «стратегічним суперником Європейського союзу, пропонуючи замість верховенства закону альтернативу, засновану на верховенстві сили».

Також він порівняв сучасний розклад сил в Європі з тим, що було 25 років, коли розпався Радянський Союз. Криза євро, за словами Сороса, перетворила Європейський союз з «добровільного об'єднання суверенних держав, готових передати частину своєї незалежності заради спільної справи, у щось радикально нове. Тепер вони збудовані як відносини між кредиторами та боржниками, де у боржників є труднощі у виконанні своїх зобов'язань, а кредитори накладають умови, які ставлять боржників у ще більш підлегле становище», - сказав фінансист.

Читайте такожПорошенко і Сорос обговорили розширення економічної допомоги Україні (фото)Також Сорос заявив, що для того, щоб переломити хід подій, зберегти свою незалежність і «переконати Росію відмовитися від агресії», «демократична Україна потребує фінансової допомоги від Заходу», переказує The Wall Street Journal зміст промови Сороса.

«Не тільки майбутнє України, але і майбутнє самого Європейського союзу поставлено на карту. Я вважаю, що втрата України буде величезною втратою для Європи і дозволить Росії розділяти і володарювати», - додав він.

Сорос не в перший раз за останній рік виступає проти Росії. З різкою критикою президента Росії Володимира Путіна він виступав і на минулому форумі в Давосі. «Володимир Путін діє з слабкості: раніше він був досить популярний, але рокіровка між ним і Дмитром Медведєвим [на посаді глави держави] повернула населення Росії проти нього», - говорив він. На думку Сороса, коли «Путін відчув загрозу, він став більш репресивним всередині країни і більш агресивним за кордоном», говорив він.